Эрдоган победил в президентских выборах в Турции

В ходе парламентских выборов в Турции пять партий преодолели 10-процентный порог.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Глава Избиркома Турции Сади Гювен объявил, что действующий Президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре большинство голосов, сообщает РБК.

Сади Гювен заявил, что обработано уже 97,7 процента бюллетеней и необработанный процент уже не сможет повлиять на результаты.

По словам главы Избиркома, пять политических партий преодолели 10-процентный порог в ходе парламентских выборов и будут в дальнейшем представлены в высшем законодательном органе Турции.