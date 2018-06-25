Радамель Фалькао: Мечтал победить в матче мундиаля, поэтому ощущал давление

Нападающий сборной Колумбии после победы над Польшей в Казани признался, что давно мечтал о победе в матче чемпионата мира.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао после победы над командой Польши в матче чемпионата мира в Казани заявил, что ощущал давление от необходимости побеждать на чемпионате мира.

Колумбийцы выиграли со счетом 3:0 и сохранили шансы на выход в плей-офф. На 70-й минуте матча Фалькао реализовал выход один на один — этот год стал для колумбийского нападающего дебютным на чемпионатах мира. «С первой минуты на этом чемпионате мира я играл так, чтобы добиться победы. Это было моей мечтой, и поэтому я ощущал давление. Слова каждого из моих партнеров мотивировали всю команду, это дало нам хороший толчок к победе и усилило веру в себя. Все вышло гораздо лучше, чем я мог мечтать. Мы превзошли все ожидания. Благодарю всех наших болельщиков за то, что вне зависимости от условий они всегда с нами и так ярко празднуют нашу победу», — подчеркнул Фалькао.