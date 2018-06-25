Хуан Кинтеро: В матче с поляками мы хотели исправиться за поражение от Японии

По словам игрока сборной Колумбии, матч чемпионата мира против поляков в Казани получился для его команды непростым.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Колумбии Хуан Кинтеро прокомментировал победный для своей команды матч чемпионата мира против поляков.

Игра прошла в Казани 24 июня, сборная Колумбии разгромила команду Польши со счетом 3:0. Кинтеро отметился результативной передачей в моменте с голом Радамеля Фалькао. «Мы знали, что проиграли первый матч Японии, и в матче против Польши мы получили шанс реабилитироваться. Во время игры у меня складывалось в голове две картины: что Фалькао забьет после моего паса и потом все игроки упадут на землю после победы. Нам это удалось. Польша — хороший соперник, но Колумбия играла лучше и заслуженно победила», — подчеркнул Кинтеро.