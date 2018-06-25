Хуан Кинтеро: В матче с поляками мы хотели исправиться за поражение от Японии

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Колумбии Хуан Кинтеро прокомментировал победный для своей команды матч чемпионата мира против поляков.
Игра прошла в Казани 24 июня, сборная Колумбии разгромила команду Польши со счетом 3:0. Кинтеро отметился результативной передачей в моменте с голом Радамеля Фалькао. «Мы знали, что проиграли первый матч Японии, и в матче против Польши мы получили шанс реабилитироваться. Во время игры у меня складывалось в голове две картины: что Фалькао забьет после моего паса и потом все игроки упадут на землю после победы. Нам это удалось. Польша — хороший соперник, но Колумбия играла лучше и заслуженно победила», — подчеркнул Кинтеро.
Нападающий сборной Колумбии после победы над Польшей в Казани признался, что давно мечтал о победе в матче чемпионата мира.
По словам игрока сборной Колумбии, матч чемпионата мира против поляков в Казани получился для его команды непростым.
Защитник сборной Колумбии прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира против сборной Польши в Казани.
Участие в фестивале примут всемирно известные российские оркестры, коллективы и исполнители классической музыки.
Ежегодно на домодедовском Сабантуе собирается около пяти тысяч участников разных национальностей.
Капитан сборной Польши назвал колумбийцев самой сильной командой, с которой поляки играли в последние годы.
Защитник сборной Колумбии назвал единство команды главным преимуществом колумбийцев в матче чемпионата мира против поляков.
Говоря о следующей игре с Сенегалом, наставник колумбийцев пообещал навязать африканцам свою игру.
Футболист московского «Локомотива» и сборной Польши прокомментировал поражение от колумбийцев в матче чемпионата мира в Казани.
Тренер польской команды пообещал выставить оптимальный состав на грядущий матч с командой Японии.
Десятый номер колумбийской сборной оформил две голевые передачи в матче против поляков.
Благодаря голам Мины, Фалькао и Куадрадо колумбийская команда разгромила поляков и поставила крест на их перспективах на чемпионате мира.
Матч чемпионата мира между сборными Колумбии и Польши в Казани посетили 42 тыс. 873 человека.
По предварительной версии, авария произошла из-за повреждения выключателя трансформатора.
Все девушки были достойны победы, но больше всех баллов набрала выпускница лицея № 1 Зухра Давлетшина.
Президент РТ встретился с президентом федерации футбола Венгрии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Колумбии в РФ.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.
Перед началом матча президент ФИФА встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Игра Польши со сборной Колумбии состоится сегодня в 21:00.
24 июняСтрасти на «Театральной»: в Набережных Челнах владельцы киосков не хотят покидать подземку на время капремонта