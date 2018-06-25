Сантьяго Ариас: После первого гола в матче с Польшей мы поверили в себя

Защитник сборной Колумбии прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира против сборной Польши в Казани.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Колумбии Сантьяго Ариас подвел итог победного матча чемпионата мира против команды Польши, который прошел в Казани.

«После первого гола мы поверили в себя, а поляки вынуждены были раскрываться и освобождать зоны. Для нас было важно, чтобы все играли хорошо. В следующем матче против Сенегала мы должны будем выиграть. Думаю, каждый игрок хочет набрать эти важные три очка. В матче с Японией нам было трудно, поскольку мы играли в меньшинстве. То поражение мы встретили с высоко поднятой головой, и это позволило нам обыграть поляков», — отметил Ариас.

В матче второго тура группового этапа колумбийцы одержали победу со счетом 3:0 — голами у южноамериканцев отметились Йери Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. Эта победа позволила сборной Колумбии сохранить шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.