Роберт Левандовски: «Колумбия была на голову сильнее, нам не хватило мастерства»

Капитан сборной Польши назвал колумбийцев самой сильной командой, с которой поляки играли в последние годы.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение своей команды в матче чемпионата мира против колумбийцев, который прошел в Казани.

Поляки уступили сопернику со счетом 0:3 и лишились шансов выйти в плей-офф чемпионата мира в России. «Мы ничего не могли поделать с соперником, Колумбия была лучше нас технически и тактически. Они были на голову сильнее, а нам не хватило мастерства. Это самая сильная команда за последние годы, с которой мы играли. Даже против Германии и Португалии было проще. Я не смог показать себя в атаке, но я был один и не получал передач, поэтому было тяжело. В таком результате мы должны винить только себя. Нужно было выигрывать у Сенегала. В том матче нам дали играть в футбол, а мы не знали, как», — отметил Левандовски.