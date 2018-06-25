Роберт Левандовски: «Колумбия была на голову сильнее, нам не хватило мастерства»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение своей команды в матче чемпионата мира против колумбийцев, который прошел в Казани.
Поляки уступили сопернику со счетом 0:3 и лишились шансов выйти в плей-офф чемпионата мира в России. «Мы ничего не могли поделать с соперником, Колумбия была лучше нас технически и тактически. Они были на голову сильнее, а нам не хватило мастерства. Это самая сильная команда за последние годы, с которой мы играли. Даже против Германии и Португалии было проще. Я не смог показать себя в атаке, но я был один и не получал передач, поэтому было тяжело. В таком результате мы должны винить только себя. Нужно было выигрывать у Сенегала. В том матче нам дали играть в футбол, а мы не знали, как», — отметил Левандовски.
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