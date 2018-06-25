Йери Мина: Мечтал забить гол на чемпионате мира

Защитник сборной Колумбии назвал единство команды главным преимуществом колумбийцев в матче чемпионата мира против поляков.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Колумбии Йери Мина после победы над поляками в матче чемпионата мира в Казани заявил, что мечтал забить на мундиале, и назвал сплоченность своей команды ее главным преимуществом.

Колумбийцы обыграли поляков со счетом 3:0 и сохранили шансы на выход из группы. Мина открыл счет в матче, головой замкнув подачу с фланга.

«Забить гол на чемпионате мира — это прекрасно. Я мечтал об этом, думал, и фортуна помогла мне. Мы знали, что этот матч будет непростым. Поэтому мы очень старались, сражались и смогли заработать важные три очка. Самым важным было единство нашей команды, мы всегда верим друг в друга. Мы — большая семья и стараемся не бросать друг друга в беде», — отметил Мина.