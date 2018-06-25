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Роберт Левандовски: «Колумбия была на голову сильнее, нам не хватило мастерства»

Татар-информ

25 июня 2018, 00:48

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Хосе Пекерман: «Мы показали качество»

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Фото: Ильнар Тухбатов

Говоря о следующей игре с Сенегалом, наставник колумбийцев пообещал навязать африканцам свою игру.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман прокомментировал матч ЧМ-2018 Польша — Колумбия на «Казань Арене» (0:3), посчитав, что крупная победа добавит колумбийцам уверенности в своих силах.

«Это был очень важный матч. Мы подготовились и показали многое из того, что хотели реализовать. Мы набираем форму. Это касается и отдельных игроков. Я всегда хотел, чтобы мы играли именно так. Сегодня нам это удалось. Есть, над чем подумать. А игру мы посвятили Карлосу Санчесу, удаленному в предыдущем матче», — пояснил Пекерман.

«Польша — это опасный соперник. Важно было правильно начать игру. Это была игра без права на ошибку. Дебют получился очень сложным, поляки прекрасно играли наверху, пытались пробить нашу оборону — мы знали, что они именно так начнут матч. Мы показали качество, хорошо защищались, использовали свои моменты, навязали свою игру, низом, играли через центр, знали, куда двигаться дальше. Команда действовала, как единый организм, единым фронтом. У нас есть хорошие шансы на выход из группы», — посчитал Пекерман.

В своей команде наставник колумбийцев особо отметил Хамеса Родрисега, который сделал в матче две голевые передачи и был признан лучшим игроком встречи, а также Хуана Кинтеро и Радамеля Фалькао. «Есть разные ситуации. Мы играли вдесятером, есть травмы. Масса разных ситуаций. Не надо говорить только о Хамесе. В полном порядке были все. Хамес и Кинтеро отлично дополняют друг друга. Для Фалькао, он забил свой первый гол на чемпионатах мира, это огромная радость. Он символ нашей команды и всего колумбийского футбола. Мы всегда надеемся на него и хотим помочь ему. Сегодня он забил очень важный мяч. Это важно для следующих матчей», — сказал Пекерман.

Говоря о следующей игре с Сенегалом, наставник колумбийцев пообещал навязать африканцам свою игру. «Нам необходимо понять, что такое настоящий футбол. Нужно избегать быстрых выводов. Невозможно застраховаться от ошибок. Все ошибаются, и я в том числе. Но нас действительно укрепила эта победа. За четыре дня мы ничего не изменим. Мы просто амбициозны — мы хотим играть на этом чемпионате дальше! Колумбия не вылетела из чемпионата — это супер! Мы играли против Японии в десять человек весь матч. Сенегал очень хорош — у них уже четыре очка. Придется много бороться, чтобы добиться победы. Мы настроены решительно. Спасибо болельщикам за эту прекрасную поддержку. Надеюсь, что нам удастся добиться большего», — сказал он.

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