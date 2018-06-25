Мацей Рыбус: Мы хорошо начали матч против Колумбии, но потом что-то сломалось

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Защитник сборной Польши и московского «Локомотива» Мацей Рыбус назвал причины поражения своей национальной команды в матче чемпионата мира против сборной Колумбии.
Игра группового этапа мундиаля между поляками и колумбийцами прошла 24 июня в Казани и завершилась победой южноамериканцев со счетом 3:0. «Мы играли сегодня с очень хорошей командой, лучшей, чем мы. Культура игры в Колумбии давно на высоком уровне, они играют в комбинационный футбол. Мы хорошо сыграли в первые 15 минут, работал прессинг, но потом что-то сломалось, и соперник нас наказал. Поддержка на трибунах? Приятно, что за меня в России переживают. Я играю за „Локомотив“ и чувствую, что российские болельщики поддерживают меня и мою команду. Это очень важно», — отметил Рыбус.
По словам игрока, одной из причин поражения поляков в матче против сборной Колумбии стала тактическая схема с пятью защитниками. «Мы играли по новой системе, совсем немного матчей по ней провели — раньше играли в четыре защитника, сегодня играли в пять. Не все работало в этой системе. Тренер хотел, чтобы у нас было несколько вариантов игры, чтобы мы могли подстраиваться под соперника. Это не сработало, и нужно подумать, почему мы были хуже в игре в пас, в физическом состоянии. Позитива нет», — добавил футболист.
При этом Рыбус подчеркнул, что в заключительном матче на чемпионате мира сборная Польши хочет победить. «Мы знаем, что уже не сможем выйти из группы, но мы должны сыграть для наших болельщиков и хоть немного их порадовать. Понятно, что все очень расстроены, мы тоже. Жаль, что мы проиграли два матча», — заключил игрок.
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