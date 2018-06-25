Адам Навалка: «Нам не удалось хорошо сыграть»

Тренер польской команды пообещал выставить оптимальный состав на грядущий матч с командой Японии.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Польши Адам Навалка подвел итоги матча ЧМ-2018 Польша — Колумбия (0:3) на «Казань Арене» и выразил уверенность, что на игру он выбрал лучший состав.

«Наши игроки сыграли так, как могли. Мы проиграли сильной команде. До пропущенного гола шел равный матч. Мы начали очень активно, но пропустили, стали больше атаковать. Я извиняюсь перед всеми, очень жаль, что так случилось. Завтра будет новый день. Надо жить дальше. Сегодня мы использовали все ресурсы, которые были. Игра у нас сегодня не шла. Колумбийцы хорошо использовали свободные зоны. Соперник сегодня был намного лучше. У них звезды в составе, как их можно недооценить? Мы хотели забить быстрый гол и играть осторожно в обороне. Они лучше владели мячом. Я бы назвал это основной причиной поражения. У нас были шансы в конце, но мы были неэффективны», — признался наставник польской сборной.

Навалка не стал разбирать игру своих подопечных персонально. «Делать публичный анализ я не собираюсь. Сегодня я выбрал оптимальный состав. Футболисты, которые хорошо показали себя раньше, играли сегодня. Нужны были смелые решения. После матча все знают, как и что могло сложиться. Эти игроки вышли на поле, потому что они лучшие. Это было мое решение. Мы изначально изменили стиль игры. Я пытался изменить что-то по ходу игры, но нам не удалось в итоге сыграть хорошо», — сказал Навалка.

Говоря о последнем матче с Японией, наставник сборной Польши отметил коллективный характер игры этой команды. «Это очень хорошая команда, которая играет в коллективный футбол. Иногда они играют на автомате. Это будет очень сложный соперник. Мы постараемся выставить оптимальный состав», — пообещал он.