В аэропорту Амстердама появился первый в Европе банкомат с криптовалютой

В аэропорту «Схипхол» появился банкомат, в котором можно обменять евро на биткоины и эфир.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме появился банкомат, в котором можно обменять евро на биткоины и эфир. Это первый в Европе криптовалютный банкомат, сообщает портал «Хатйек».

Предполагается, что устройство будут тестировать в течение шести месяцев, после чего руководство аэропорта решит, нужен ли он пассажирам.

Помимо «Схипхола», биткоины можно купить в аэропортах Японии и Австралии.