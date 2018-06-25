В ИА «Татар-информ» расскажут о старте Всероссийской горячей линии по туристическим услугам

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 25 июня, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о старте Всероссийской горячей линии по туристическим услугам и правилах безопасного поведения на отдыхе за рубежом.

В мероприятии примет участие руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан — главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

