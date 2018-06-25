В ИА «Татар-информ» расскажут о старте Всероссийской горячей линии по туристическим услугам

Рекомендуем
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 25 июня, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о старте Всероссийской горячей линии по туристическим услугам и правилах безопасного поведения на отдыхе за рубежом.
В мероприятии примет участие руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан — главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
Следующая новость
По словам главы Комитета земельных и имущественных отношений Галяутдинова, не всем семьям нравится территориальное расположение участков.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Более 2400 многодетных казанских семей смогут выбрать бесплатные земельные участки до конца 2018 года.
Новую дополнительную территорию севернее поселка Сокуры приняли в муниципальную собственность Казани в 2018 году.
Производительность труда специалистов удалось поднять в среднем в 1,5 раза.
Праздник прошел в Березовой роще возле поселка Мирный Приволжского района и в лесопарке Лебяжье в Кировском районе.
Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги работы экс-руководителя исполкома, который курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты.
Инцидент произошел вечером в судне у Шлюзовой улицы.
Казанцы смогут по Интернету оформить приватизацию жилья, получить разрешение на перепланировку или перевести жилое помещение в нежилое.
25 июня25 – 28 июня в Казани: Футбольная ночь болельщика в Казани, фестиваль «Волга-Волга» и многое другое
25 июняПраво на фото в купальнике: мнения татарстанцев о скандале в Омске и ограничениях для учителей