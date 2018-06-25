Любителей авторской песни приглашают на елабужское «ВДОХновение»

В этом году специальным гостем фестиваля станет Светлана Копылова.

(Елабуга, 25 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге стартовал прием заявок на участие в XVIII фестивале авторской песни «ВДОХновение». Специальным гостем музыкального мероприятия в этом году станет известный автор исполнитель, актриса, основатель жанра песни-притчи Светлана Копылова, сообщил главный организатор фестиваля Дмитрий Пензин.

Гала-концерт состоится 4 августа на стадионе «Молодежный» в 18 часов, отбор участников начнется с 10:30 в Александровском саду.

Тема фестиваля – «Творчество, Творение, Творец». В фестивале принимают участие клубы авторской и бардовской песни, исполнители, авторы, творческие коллективы, туристские клубы, любители авторской песни.

В этом году фестиваль проходит уже 18-й раз.

