Немецкие власти подписали протокол о намерении создать систему мобильности в условиях мегаполиса в пригороде Ингольштадта.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Германии разработают летающее такси, проектом займутся Audi и Airbus. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-центр автопроизводителя.

Немецкие власти подписали протокол о намерении создать систему мобильности в условиях мегаполиса в пригороде Ингольштадта, который является родиной для Audi.

Министр транспорта страны Андреас Шойер выразил уверенность, что автономные и смешанные виды транспорта обеспечивают «новое измерение мобильности» и открывают новые возможности для компаний, которые изучают технологию летательных аппаратов.

Согласно разрабатываемой концепции, пассажиры передвигаются в городской среде в капсуле, которая располагается на платформе с колесиками. Если она попадает в автомобильный затор, то капсула подключается к летающему аппарату — она по воздуху доставляет пассажиров к месту их следования.