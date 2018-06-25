В Домодедово состоится народный праздник «Сабантуй»

Ежегодно на домодедовском Сабантуе собирается около пяти тысяч участников разных национальностей.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 1 июля в городе Домодедово Московской области пройдет общегородской праздник «Сабантуй», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Праздничные мероприятия пройдут в городском парке культуры и отдыха «Елочки». В рамках праздничного концерта примут участие артисты и коллективы из Москвы и Подмосковья, а также гости из Татарстана. Ежегодно на домодедовском Сабантуе собирается около пяти тысяч участников разных национальностей.



На площадке парка развернется «татарское подворье», где для посетителей представят предметы быта и прикладного искусства, национальные блюда, надворные постройки с колодцем, загоны для домашней живности. Каждый желающий сможет познакомиться с традициями татарской семьи.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 24 июня в городском парке Сергиева Посада «Скитские пруды» состоится XVIII Московский областной национально-культурный праздник «Сабантуй-2018».