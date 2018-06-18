Пианист Березовский выступит на фестивале «Летние вечера в Елабуге»

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Фото: mincult.tatarstan.ru
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Выдающийся пианист Борис Березовский выступит на музыкальном фестивале «Летние вечера в Елабуге», который пройдет с 12 по 15 июля. Березовский также выступает организатором этого мероприятия, сообщает Минкультуры РТ.
Фестиваль состоится в рамках классических концертов. Участие в нем примут всемирно известные российские оркестры, коллективы и исполнители классической музыки. Помимо Березовского публика услышит Юрия Башмета, Никиту Борисоглебского, Александра Князева, Александра Чайковского, Айгуль Хисматуллину, Сергея и Татьяну Никитиных, Рубина Абдуллина.
Также в фестивале примут участие Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под руководством Александра Титова, камерный оркестр Игоря Лермана и ансамбль духовной музыки «СИРИН» под руководством Андрея Котова.
«Летние вечера в Елабуге» пройдут при участии актера, кинорежиссера, телеведущего Александра Гордона.
Выступления для елабужан и гостей города пройдут в формате Open-Air на Шишкинских прудах.
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