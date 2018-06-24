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Хамес Родригес стал лучшим игроком матча Польша — Колумбия в Казани

Алексей Анисимов

24 июня 2018, 23:10

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Хамес Родригес стал лучшим игроком матча Польша — Колумбия в Казани

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Десятый номер колумбийской сборной оформил две голевые передачи в матче против поляков.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес признан лучшим игроком матча чемпионата мира против сборной Польши, который завершился в Казани. 

Родригес принял участие в крупной победе своей команды — с его передач забивали Йери Мина и Хуан Куадрадо. Для колумбийцев эта победа стала первой на чемпионате мира в России, перед третьим туром они сохраняют шансы на выход из группы.

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