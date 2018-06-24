Хамес Родригес стал лучшим игроком матча Польша — Колумбия в Казани

Десятый номер колумбийской сборной оформил две голевые передачи в матче против поляков.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес признан лучшим игроком матча чемпионата мира против сборной Польши, который завершился в Казани.

Родригес принял участие в крупной победе своей команды — с его передач забивали Йери Мина и Хуан Куадрадо. Для колумбийцев эта победа стала первой на чемпионате мира в России, перед третьим туром они сохраняют шансы на выход из группы.