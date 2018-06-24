Хамес Родригес стал лучшим игроком матча Польша — Колумбия в Казани

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес признан лучшим игроком матча чемпионата мира против сборной Польши, который завершился в Казани.
Родригес принял участие в крупной победе своей команды — с его передач забивали Йери Мина и Хуан Куадрадо. Для колумбийцев эта победа стала первой на чемпионате мира в России, перед третьим туром они сохраняют шансы на выход из группы.
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Десятый номер колумбийской сборной оформил две голевые передачи в матче против поляков.
Благодаря голам Мины, Фалькао и Куадрадо колумбийская команда разгромила поляков и поставила крест на их перспективах на чемпионате мира.
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