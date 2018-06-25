Тысячи колумбийцев в Казани помогли своей сборной обыграть Польшу в матче чемпионата мира

Благодаря голам Мины, Фалькао и Куадрадо колумбийская команда разгромила поляков и поставила крест на их перспективах на чемпионате мира.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Колумбии в Казани в матче чемпионата мира обыграла сборную Польши со счетом 3:0 — голы забили Йери Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. Немалую роль в успехе колумбийцев сыграли их болельщики: южноамериканцы заполонили трибуны «Казань-Арены» и по праву являются соавторами этой победы своей команды.

Россияне наверняка запомнят домашний чемпионат мира по футболу благодаря иностранным болельщикам, а те, в свою очередь, привезут домой теплые воспоминания о ранее неизвестной для них самой большой стране мира. Казань во время мундиаля по-настоящему кайфует: сначала столицу Татарстана «завоевали» многочисленные болельщики из Австралии, через несколько дней их сменили тысячи иранцев. Но то, насколько масштабно в Казань на матч своей команды приехали поклонники сборной Колумбии, поразило по-настоящему. За день-два до матча колумбийцев с поляками желтые майки южноамериканцев были заметны везде — соотечественники Фалькао и Хамеса Родригеса прогуливались возле «Казань-Арены», опустошали запасы алкоголя местных баров и братались с польскими фанатами на центральных улицах города. Клич «Vamos, Colombia!» (исп. — «Вперед, Колумбия!») звучал отовсюду, и отступать Хамесу и компании действительно было некуда — колумбийцы неожиданно проиграли сборной Японии в первом туре. Поляки, впрочем, также потерпели неудачу, уступив команде Сенегала: именно поэтому обеим командам крайне необходимо было брать три очка в Казани, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Наставники соперников прекрасно все понимали и выставили максимально боеспособные составы: колумбийцы недосчитались лишь дисквалифицированного Карлоса Санчеса, а у сборной Польши в запасе остался основной центральный защитник Камил Глик, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Эмоции на поле закипели со стартовым свистком: соперники прекрасно понимали цену этого матча, поэтому в любой дуэли шли до конца. На Роберта Левандовского — главную звезду сборной Польши из мюнхенской «Баварии» — колумбийцы порой бросались сразу вдвоем, поскольку именно центрфорвард представлял для них главную опасность. Первые десять минут игры вышли сумбурными: и те, и другие пытались через пас проходить к воротам, но получалось очень слабо. Южноамериканцы вскоре смогли наладить комбинационную игру и сообразили несколько дивных комбинаций — сначала Хуан Кинтеро изумительной передачей выводил к воротам Абеля Агилара, затем Куадрадо и все те же Кинтеро с Агиларом придумали классную троечку. Поляки в атаке всегда искали пасом Левандовского в надежде на гений и класс своего капитана. Вторую половину первого тайма колумбийцы провели очень активно: Куадрадо финтом убрал сразу двоих и прострелил вдоль ворот. Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны перевел матч на угловой, перед подачей которого Хамес жестом заводил лимонно-желтые трибуны. Публику не надо было просить дважды — трибуны зашумели и помогли своей команде открыть счет: на 40-й минуте южноамериканцы быстро разыграли угловой, Хамес исполнил «закидушку» в штрафную, где Йери Мина перепрыгнул Щенсного и перевел мяч в ворота головой. Подопечные Хосе Пекермана по результату идеально провели первый тайм, который для них был омрачен лишь травмой Агилара — полузащитник покинул поле на носилках, а вместо него появился Матеус Урибе. Помимо Мины одним из главных героев первого тайма стал главный арбитр Сесар Рамос: мексиканец наотрез отказался показывать карточки футболистам даже за самые жесткие фолы. Во время замены Агилара претензии арбитру в один голос предъявляли Хамес и Левандовски — партнеры по «Баварии» успели обсудить пару эпизодов между собой и, естественно, не пришли к общему мнению, одарив друг друга саркастическими улыбками. Ближе к концу тайма Хамес даже продемонстрировал арбитру синяки на своем теле, которые, впрочем, Рамоса не впечатлили: карточек из своего кармана в первом тайме он так и не достал.

После перерыва колумбийцы сделали ставку на контратаки и, прежде всего, скорость Куадрадо — фланговый нападающий дважды убегал к чужим воротам и выводил на удар Фалькао и Хамеса. Первый отправил мяч на трибуны, а выстрел второго сблокировали польские защитники. У подопечных Адама Навалки игра шла очень натужно: не было видно, как поляки могут изменить ситуацию на поле, с помощью чего они перевернут этот матч. Оставались разве что длинные забросы на Левандовского, один из которых едва не принес успех — центрфорвард польской команды открылся за спины защитников, получил своевременную передачу и пробил прямо в грудь колумбийскому вратарю Давиду Оспине. Во втором тайме европейцы чаще владели мячом, получая в свой адрес солидную порцию свиста и улюлюканий. Контратакующая модель игры принесла-таки бойцам Пекермана успех — потрясная разрезающая передача вывела к польским воротам Фалькао, который внешней стороной стопы изящно отправил мяч в дальний угол. Гол получился очень эстетским, а колумбийские болельщики запели от восторга: теперь полякам могло помочь только чудо. Спустя пару минут и оно уже было бессильно: Куадрадо после передачи Хамеса улетел один на один и забил свой на сто процентов заслуженный гол. Его игроки колумбийской команды отметили фирменным танцем, за которым с улыбкой с трибуны наблюдал легендарный игрок сборной Колумбии Карлос Вальдеррама. Поляки по инерции продолжили атаковать, всякий раз натыкаясь на стену в виде Оспины — вратарю в таком матче очень важно было не пропустить. Усилий одного Левандовского в нападении поляков явно не хватило, а качественной поддержки своему лидеру оказать никто не смог. Сборная Польши крупно уступает колумбийцам и покидает чемпионат мира — даже победа в третьем туре над японцами не поможет полякам взгромоздиться на второе место в группе.

Футбол, чемпионат мира. Групповой этап. Группа H, второй тур.

Польша — Колумбия — 0:3 (0:1)

Голы: Мина (40′, 0:1), Фалькао (70′, 0:2), Куадрадо (75′, 0:3)

Желтые карточки: Беднарек (61′), Гуральски (85′) — нет.

Польша: Щенсны, Паздан (Глик, 80′), Беднарек, Пищек, Рыбус, Берешиньски (Теодорчик, 72′), Гуральски, Крыховяк, Ковнацки (Гросицки, 57′), Левандовски, Зелиньски.

Колумбия: Оспина, Мохика, Мина, Санчес, Ариас, Барриос, Агилар (Урибе, 31′), Хамес, Кинтеро (Лерма, 73′), Куадрадо, Фалькао (Бакка, 78′).

Судья: Сесар Рамос (Мексика).

Стадион: «Казань-Арена», 42 тыс. 873 зрителя.