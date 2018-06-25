Колумбийские и польские болельщики обновили рекорд посещаемости «Казань-Арены»

Матч чемпионата мира между сборными Колумбии и Польши в Казани посетили 42 тыс. 873 человека.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Третий матч чемпионата мира по футболу в Казани между сборными Польши и Колумбии посетили 42 тыс. 873 человека, это стало новым рекордом посещаемости «Казань-Арены».

Предыдущий рекорд был установлен на прошлой игре между командами Испании и Ирана — тогда на трибуны пришли 42 тыс. 718 человек. Львиную долю билетов на игру Польши и Колумбии приобрели южноамериканцы, тогда как поляков было гораздо меньше.

В оставшееся до конца мундиаля время столица Татарстана примет матчи Польша — Колумбия (24 июня), Корея — Германия (27 июня), матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).