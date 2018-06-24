Макрон сообщил о политическом кризисе в Европе из-за вторичной миграции

В Евросоюзе есть ценности, и всякий раз, когда мы их предаем, мы делаем самое худшее, отметил Эммануэль Макрон.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Европа переживает политический кризис, который вызван проблемами вторичной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Президента Франции Эммануэля Макрона.

У нас в Евросоюзе есть ценности, и всякий раз, когда мы их предаем, мы делаем самое худшее, отметил Макрон на встрече с журналистами.

«Ценности — это уважение прав человека, уважение других государств и солидарность, которая нас скрепляет», — сказал он.

По его словам, чтобы преодолеть кризис, нужно найти общие решения, выработанные в ходе сотрудничества государств, и это потребует ответственности и солидарности.

Ранее Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель призвал сохранить строгий контроль на границах Шенгенской зоны.