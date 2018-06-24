ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету над Эр-Риядом

Предполагается, что ракета была нацелена на информационный центр Министерства обороны королевства в Эр-Рияде.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Саудовская система противоракетной обороны поразила ракету, которую повстанцы-хуситы запустили по Эр-Рияду с территории Йемена. Об этом сообщает RT со ссылкой на Al Arabiya.

Предполагается, что ракета была нацелена на информационный центр Министерства обороны королевства в Эр-Рияде, передает телеканал Almasirah.

В марте Йемен выпустил семь баллистических ракет в сторону Саудовской Аравии, которые уничтожила система ПВО королевства.