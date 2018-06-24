По предварительной версии, авария произошла из-за повреждения выключателя трансформатора.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В дома жителей Альметьевска вернули свет , сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Альметьевске и Альметьевском районе пропало электроснабжение. Под отключение попали 179 трансформаторных подстанций, шесть населенных пунктов, около 80 тысяч человек остались без электричества.

По предварительной версии, авария произошла из-за повреждения выключателя трансформатора. На месте инцидента работали три аварийные бригады службы электросетей. Через два часа электроснабжение удалось восстановить.