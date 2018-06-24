Рустам Минниханов провел ряд встреч перед матчем Польша — Колумбия

Официальная хроникаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Перед началом игры чемпионата мира по футболу между сборными Польши и Колумбии Президент РТ Рустам Минниханов провел ряд встреч на стадионе «Казань-Арена». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Так, Президент РТ обсудил сотрудничество в банковской сфере с президентом венгерского OTP Bank Шандором Чани, который является президентом федерации футбола Венгрии. Во время беседы Рустам Минниханов отметил, что зафиксирован рост товарооборота Татарстана с Венгрией.
Затем глава республики встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Колумбии в РФ Альфонсо Лопесом Кабальеро. Стороны обсудили вопросы подготовленности Казани к проведению матчей ЧМ и перспективы матча.
Матч между командами Польши и Колумбии начался в 21:00.
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Президент РТ встретился с президентом федерации футбола Венгрии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Колумбии в РФ.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.
Перед началом матча президент ФИФА встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Игра Польши со сборной Колумбии состоится сегодня в 21:00.
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