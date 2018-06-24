Рустам Минниханов провел ряд встреч перед матчем Польша — Колумбия

Президент РТ встретился с президентом федерации футбола Венгрии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Колумбии в РФ.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Перед началом игры чемпионата мира по футболу между сборными Польши и Колумбии Президент РТ Рустам Минниханов провел ряд встреч на стадионе «Казань-Арена». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Так, Президент РТ обсудил сотрудничество в банковской сфере с президентом венгерского OTP Bank Шандором Чани, который является президентом федерации футбола Венгрии. Во время беседы Рустам Минниханов отметил, что зафиксирован рост товарооборота Татарстана с Венгрией.

Затем глава республики встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Колумбии в РФ Альфонсо Лопесом Кабальеро. Стороны обсудили вопросы подготовленности Казани к проведению матчей ЧМ и перспективы матча.

Матч между командами Польши и Колумбии начался в 21:00.