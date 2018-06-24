(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Казанском цирке страус выбежал на сидящих в первых рядах зрителей, сообщили пользователи социальных сетей.
На кадрах видно, как птица выбегает за пределы манежа и пытается подняться вверх по зрительскому ряду прямо по сидящим на нем людям. Вскоре дрессировщик уводит животное прочь с арены. По предварительной информации, никто серьёзно не пострадал.
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