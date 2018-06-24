По предварительной информации, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Казанском цирке страус выбежал на сидящих в первых рядах зрителей, сообщили пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, как птица выбегает за пределы манежа и пытается подняться вверх по зрительскому ряду прямо по сидящим на нем людям. Вскоре дрессировщик уводит животное прочь с арены. По предварительной информации, никто серьёзно не пострадал.