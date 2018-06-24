Эрдоган лидирует на выборах Президента в Турции

После обработки 70 процентов бюллетеней действующий Президент Турции набирает порядка 55 процентов голосов.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В результате обработки 70 процентов бюллетеней на президентских выборах Турции лидирует действующий глава государства Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития) в настоящий момент набирает порядка 55 процентов голосов. Его основной соперник Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) — свыше 29 процентов.

Наряду с выборами Президента в Турции проходят парламентские выборы, на которых в настоящий момент лидирует правящая Партия справедливости и развития.