На игру Польша — Колумбия в Казани прибыл президент ФИФА

Перед началом матча президент ФИФА встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Казань прибыл президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В международном аэропорту «Казань» гостя встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов и другие.

Сойдя с трапа самолета, Инфантино отправился на стадион «Казань-Арена», чтобы присутствовать на игре между командами Польши и Колумбии, которая началась в 21:00.

Перед началом игры президент ФИФА встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.