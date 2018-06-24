На игру Польша — Колумбия в Казани прибыл президент ФИФА

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: архив
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Казань прибыл президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
В международном аэропорту «Казань» гостя встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов и другие.
Сойдя с трапа самолета, Инфантино отправился на стадион «Казань-Арена», чтобы присутствовать на игре между командами Польши и Колумбии, которая началась в 21:00.
Перед началом игры президент ФИФА встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Следующая новость
Президент РТ встретился с президентом федерации футбола Венгрии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Колумбии в РФ.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.
Перед началом матча президент ФИФА встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Игра Польши со сборной Колумбии состоится сегодня в 21:00.
Возле деревни Орел на полигоне произошло возгорание твердых бытовых отходов.
Майдан почти хором подпевал звезде, зажигал фонарики и выкрикивал восторженные признания в адрес певца.
Возгорание твердых бытовых отходов произошло неподалеку от деревни Орел.
В этом году празднику петербургских выпускников исполнилось 50 лет.
Праздник в Югре посетили 10 тысяч гостей.
24 июняСтрасти на «Театральной»: в Набережных Челнах владельцы киосков не хотят покидать подземку на время капремонта