Сотни польских болельщиков прошли маршем в центре Казани перед игрой с Колумбией

Игра Польши со сборной Колумбии состоится сегодня в 21:00.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Несколько сотен польских болельщиков прошли сегодня маршем по улице Баумана в Казани в поддержку сборной Польши, которая сразится сегодня в очередном матче чемпионата мира по футболу с командой Колумбии.

Болельщики были одеты в красно-белые футболки — цвета национальной сборной и выкрикивали слова «Polska! Bialo-сzerwoni!» («Польша! Бело-красные!»).

На нынешнем чемпионате мира команда Польши выступает в группе H с Колумбией, Сенегалом и Японией. Из всех четырех команд поляки имеют наилучший рейтинг ФИФА (8-е место).

В первом туре ЧМ подопечные Адама Навалки уступили команде Сенегала со счетом 1:2.

Игра со сборной Колумбии состоится сегодня в 21:00.