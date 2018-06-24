Сотни польских болельщиков прошли маршем в центре Казани перед игрой с Колумбией

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Несколько сотен польских болельщиков прошли сегодня маршем по улице Баумана в Казани в поддержку сборной Польши, которая сразится сегодня в очередном матче чемпионата мира по футболу с командой Колумбии.
Болельщики были одеты в красно-белые футболки — цвета национальной сборной и выкрикивали слова «Polska! Bialo-сzerwoni!» («Польша! Бело-красные!»).
На нынешнем чемпионате мира команда Польши выступает в группе H с Колумбией, Сенегалом и Японией. Из всех четырех команд поляки имеют наилучший рейтинг ФИФА (8-е место).
В первом туре ЧМ подопечные Адама Навалки уступили команде Сенегала со счетом 1:2.
Игра со сборной Колумбии состоится сегодня в 21:00.
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