Трамп призвал без суда депортировать из Штатов нелегальных мигрантов

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Из США нужно высылать нелегальных мигрантов без судебных разбирательств, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Нельзя позволить мигрантам захватить страну, написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
«Как только кто-то приезжает, мы должны немедленно, без судей и судебных дел, отправлять их обратно — туда, откуда они прибыли», — заявил он.
По его словам, миграционная система Штатов является издевательством над хорошей миграционной политикой, законом и порядком.
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