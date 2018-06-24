Трамп призвал без суда депортировать из Штатов нелегальных мигрантов

Дональд Трамп заявил, что миграционная система США является издевательством над хорошей миграционной политикой, законом и порядком.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Из США нужно высылать нелегальных мигрантов без судебных разбирательств, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Нельзя позволить мигрантам захватить страну, написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

«Как только кто-то приезжает, мы должны немедленно, без судей и судебных дел, отправлять их обратно — туда, откуда они прибыли», — заявил он.

По его словам, миграционная система Штатов является издевательством над хорошей миграционной политикой, законом и порядком.