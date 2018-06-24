Илья Яшин не прошел «муниципальный фильтр» для участия в выборах мэра Москвы

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Глава столичного Красносельского района Илья Яшин отказался участвовать в выборах мэра Москвы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он не сможет пройти «муниципальный фильтр».

«У меня получилось заручиться поддержкой 91 депутата... Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет», — написал Яшин.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.