Главное
Тлеющую гору мусора в Лаишевском районе тушат с вертолета МЧС России

Татар-информ

24 июня 2018, 19:03

Политика

Премьер-министр Бельгии призвал сохранить строгий контроль на границах Шенгена

Рекомендуем

Шарль Мишель отметил, что необходимо рассмотреть вопрос о точках приема и их соответствии правовым нормам.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Страны Евросоюза должны обеспечить строгий контроль на внешних границах, чтобы сохранить свободу передвижения в рамках Шенгенской зоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

«Во-первых, если мы хотим сохранить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны, то мы должны следить за реальным и строгим контролем на внешних границах», — сказал министр. 

Также необходимо рассмотреть вопрос о точках приема и их соответствии правовым нормам, добавил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС не смогут найти общее решение по проблеме миграции.

Следующая новость

Трамп о лидере Ким Чен Ыне: У нас хорошая химия, мы хорошо ладим
Новости дня
20:21
Тлеющую гору мусора в Лаишевском районе тушат с вертолета МЧС России

Возле деревни Орел на полигоне произошло возгорание твердых бытовых отходов.

20:04
Трамп призвал без суда депортировать из Штатов нелегальных мигрантов
19:46
Илья Яшин не прошел «муниципальный фильтр» для участия в выборах мэра Москвы
19:18
Джонни Депп рассказал, как лишился состояния в 650 млн долларов
19:03
Премьер-министр Бельгии призвал сохранить строгий контроль на границах Шенгена
18:45
«Анна Каренина» заняла третью строчку в рейтинге лучших романов мира
18:26
Англия разгромила Панаму на ЧМ в Нижнем Новгороде
18:08
Боевики снимают в сирийском Идлибе провокационные ролики против России
17:47
Меркель сообщила об отсутствии в Евросоюзе единого решения по миграции
17:31
На Сабантуе в Набережных Челнах концерт Элвина Грея собрал аншлаг

Майдан почти хором подпевал звезде, зажигал фонарики и выкрикивал восторженные признания в адрес певца.

17:17
Бабченко посетовал на жизнь после «убийства»
17:15
В Лаишевском районе на полигоне огнеборцы тушат тлеющую гору мусора

Возгорание твердых бытовых отходов произошло неподалеку от деревни Орел.

16:57
Глава «Роскосмоса» рассказал о планах выйти на ежемесячные пуски с Восточного
16:40
Абсолютным батыром челнинского Сабантуя стал 29-летний Эльдар Хамитов
16:16
Госдума ответила на обвинения Украины в «краже названия»
16:12
Ольга Васильева поздравила выпускников с окончанием школы на празднике «Алые паруса» в Питере

В этом году празднику петербургских выпускников исполнилось 50 лет.

15:56
Асад о помощи Запада: они не дают, они только берут
15:40
Песков обещал сообщить о дате встречи Путина и Трампа «по мере готовности»
15:28
Альметьевский район представил Татарстан на Сабантуе в Югре

Праздник в Югре посетили 10 тысяч гостей.

15:16
Немецкая сборная извинилась перед шведами за свое поведение после матча
14:59
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину
14:46
Матч Колумбия — Польша пройдет при температуре около 25 градусов

Гидроментцентр предупреждает, что высокие температуры могут быть опасны для организма человека.

14:32
Татарстанские кожевенники показали мастер-класс в городском пресс-центре города Казани

Кожаные изделия Комитета по сувенирной продукции при ТПП РТ можно приобрести на Фестивале болельщиков.

14:18
Более 30 тысяч гостей посетили Сабантуй на озере Лебяжье в Казани

Первые поединки за звание абсолютного батыра Сабантуя состоялись уже в 10 часов, за ними последовало театрализованное представление.

13:58
Звезды «Игры престолов» сыграли свадьбу
События

24 июняНа чемпионат – в доме на колесах: как Казань принимает фанатов-кемперов

24 июняСтрасти на «Театральной»: в Набережных Челнах владельцы киосков не хотят покидать подземку на время капремонта

24 июняАйда в Казань: Топ-10 мест, куда обязательно нужно сходить, оказавшись в столице Татарстана

23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить

23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани

22 июня«Четвертый татарин» Фаттахов: что известно о новом министре по делам молодежи Татарстана

22 июня“Набирают в рот воды” и соблюдают банные традиции: как на конкурсе “Татар кызы-2018” выбирали лучшую татарочку республики