Премьер-министр Бельгии призвал сохранить строгий контроль на границах Шенгена

Шарль Мишель отметил, что необходимо рассмотреть вопрос о точках приема и их соответствии правовым нормам.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Страны Евросоюза должны обеспечить строгий контроль на внешних границах, чтобы сохранить свободу передвижения в рамках Шенгенской зоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

«Во-первых, если мы хотим сохранить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны, то мы должны следить за реальным и строгим контролем на внешних границах», — сказал министр.

Также необходимо рассмотреть вопрос о точках приема и их соответствии правовым нормам, добавил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС не смогут найти общее решение по проблеме миграции.