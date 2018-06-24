Премьер-министр Бельгии призвал сохранить строгий контроль на границах Шенгена

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Страны Евросоюза должны обеспечить строгий контроль на внешних границах, чтобы сохранить свободу передвижения в рамках Шенгенской зоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.
«Во-первых, если мы хотим сохранить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны, то мы должны следить за реальным и строгим контролем на внешних границах», — сказал министр.
Также необходимо рассмотреть вопрос о точках приема и их соответствии правовым нормам, добавил он.
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