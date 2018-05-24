Джонни Депп рассказал, как лишился состояния в 650 млн долларов

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Актер и певец Джонни Депп рассказал журналисту Стивену Родрику, как лишился своего многомиллионного состояния, которое оценивается в 650 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Интервью длилось 72 часа с перерывом Родрика на сон. Журналист брал интервью у 54-летнего актера в его лондонском особняке. За свою карьеру Депп заработал 650 млн долларов, однако от его состояния ничего не осталось.
В 2017 году Депп подал в суд на компанию The Management Group (TMG), которая вела его финансовые дела с 1999 года. Актер обвинил их в том, что они распоряжались его средствами для собственных целей, а также могли подделать его подписи. По словам Джонни Деппа, он не вдавался в детали документов и никогда не смотрел, что подписывает.
Компания TMG подала встречный иск, заявив, что Депп страдает от психического расстройства и не контролирует свои траты. По словам представителей компании, Депп приобрел недвижимость на 75 млн долларов, 70 гитар, 200 произведений искусства, 45 роскошных автомобилей, тратил 200 тысяч долларов в месяц на перелеты, 1,2 млн на доктора и 1,8 млн долларов на охрану. Сам актер также признал, что любит сорить деньгами.
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