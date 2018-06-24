Бластер Хана Соло из «Звездных войн» продан на аукционе

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). На аукционе в США продан оригинальный бластер Хана Соло, которого сыграл Харрисон Форд в «Звездных войнах», передает RT.
Уникальный экспонат ушел с молотка за 550 тыс. долларов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фильм о Хане Соло из «Звездных войн» неудачно стартовал в мировом и российском прокате.
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Президент РТ встретился с президентом федерации футбола Венгрии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Колумбии в РФ.
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Перед началом матча президент ФИФА встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Игра Польши со сборной Колумбии состоится сегодня в 21:00.
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Возгорание твердых бытовых отходов произошло неподалеку от деревни Орел.
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