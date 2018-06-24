Бластер Хана Соло из «Звездных войн» продан на аукционе

Уникальный экспонат ушел с молотка за 550 тыс. долларов.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). На аукционе в США продан оригинальный бластер Хана Соло, которого сыграл Харрисон Форд в «Звездных войнах», передает RT.



Уникальный экспонат ушел с молотка за 550 тыс. долларов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фильм о Хане Соло из «Звездных войн» неудачно стартовал в мировом и российском прокате.