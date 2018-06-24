Англия разгромила Панаму на ЧМ в Нижнем Новгороде

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Английская сборная одержала победу над Панамой со счетом 6:1 во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе выход в плей-офф. Об этом сообщает РИА Новости.
Матч состоялся в Нижнем Новгороде. Сборная Англии набрала шесть очков и после двух туров прошла в 1/8 финала вместе со сборной Бельгии, которая также одержала две победы.
Сегодня в Казани на стадионе «Казань Арена» сразятся сборные Польши и Колумбии, начало матча в 21:00.
Ранее сообщалось, что за четыре часа до начала матча (в 17.00) начнет действовать «последняя миля», поэтому расстояние до стадиона нужно будет преодолеть пешком.
Следующая новость
Майдан почти хором подпевал звезде, зажигал фонарики и выкрикивал восторженные признания в адрес певца.
Возгорание твердых бытовых отходов произошло неподалеку от деревни Орел.
В этом году празднику петербургских выпускников исполнилось 50 лет.
Праздник в Югре посетили 10 тысяч гостей.
Гидроментцентр предупреждает, что высокие температуры могут быть опасны для организма человека.
Кожаные изделия Комитета по сувенирной продукции при ТПП РТ можно приобрести на Фестивале болельщиков.
Первые поединки за звание абсолютного батыра Сабантуя состоялись уже в 10 часов, за ними последовало театрализованное представление.
24 июняСтрасти на «Театральной»: в Набережных Челнах владельцы киосков не хотят покидать подземку на время капремонта