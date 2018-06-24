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Татар-информ

24 июня 2018, 18:26

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Англия разгромила Панаму на ЧМ в Нижнем Новгороде

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Сегодня в Казани на стадионе «Казань Арена» сразятся сборные Польши и Колумбии.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Английская сборная одержала победу над Панамой со счетом 6:1 во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе выход в плей-офф. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч состоялся в Нижнем Новгороде. Сборная Англии набрала шесть очков и после двух туров прошла в 1/8 финала вместе со сборной Бельгии, которая также одержала две победы. 

Сегодня в Казани на стадионе «Казань Арена» сразятся сборные Польши и Колумбии, начало матча в 21:00.

Ранее сообщалось, что за четыре часа до начала матча (в 17.00) начнет действовать «последняя миля», поэтому расстояние до стадиона нужно будет преодолеть пешком.

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