Англия разгромила Панаму на ЧМ в Нижнем Новгороде

Сегодня в Казани на стадионе «Казань Арена» сразятся сборные Польши и Колумбии.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Английская сборная одержала победу над Панамой со счетом 6:1 во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе выход в плей-офф. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч состоялся в Нижнем Новгороде. Сборная Англии набрала шесть очков и после двух туров прошла в 1/8 финала вместе со сборной Бельгии, которая также одержала две победы.

Сегодня в Казани на стадионе «Казань Арена» сразятся сборные Польши и Колумбии, начало матча в 21:00.

Ранее сообщалось, что за четыре часа до начала матча (в 17.00) начнет действовать «последняя миля», поэтому расстояние до стадиона нужно будет преодолеть пешком.