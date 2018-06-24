«Анна Каренина» заняла третью строчку в рейтинге лучших романов мира

Первое место в списке занял роман английской писательницы Джордж Элиот под названием «Миддлмарч».

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Произведение Льва Толстого «Анна Каренина» заняло третье место в рейтинге лучших романов всех времен и народов, пишет «Лента.Ру».



Список составили литераторы британской газеты Daily Telegraph. Первое место в списке занял роман английской писательницы Джордж Элиот под названием «Миддлмарч». Вторая строчка принадлежит «Моби Дику» американца Германа Мелвилла.



Четвертое место досталось книге «Женский портрет» Генри Джеймса, пятое — «Сердце тьмы» Джозефа Конрада.



В топ-10 также попали «В поисках утраченного времени» (Марсель Пруст), «Джейн Эйр» (Шарлотта Бронте), «Бесчестье» (Джон Максвелл Кутзее), «Миссис Дэллоуэй» авторства Вирджинии Вулф и роман Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот».



В сотню лучших книг также попали «Евгений Онегин» Александра Пушкина, который занял 88-е место. На 66-м месте — «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака занял 65-е место и «Лолита» Владимира Набокова оказалась на 54-м месте.