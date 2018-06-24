Боевики снимают в сирийском Идлибе провокационные ролики против России

По словам жителей провинции Идлиб, накануне в провинцию приезжали специалисты одного из ближневосточных новостных агентств.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Боевики «Джабхат ан-Нусра»* планируют провокации с использованием постановочных видеороликов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

По словам жителей провинции Идлиб, накануне в провинцию приезжали специалисты одного из ближневосточных новостных агентств.

Данная группа совместно с террористами «Джабхат ан-Нусры»* проводила постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу «Альхеляль аль-Ахмар» и активном «восстановлении» террористами объектов гражданской инфраструктуры, которые якобы были разрушены в результате ударов авиации России и Сирии, сообщили в ЦПВС.

*«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») —запрещенная в России террористическая организация.