Бабченко посетовал на жизнь после «убийства»

Журналист рассказал, что сейчас он вместе с родственниками сидит «в бункере» и прячется «от наемных убийц».

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что после инсценировки его убийства он вместе с семьей вынужден прятаться, и каждый выход в город для него — это спецоперация. Об этом Бабченко рассказал на своей странице в Facebook.

«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация», — сказал он.

По его словам, у него нет планов на ближайшее будущее, и сейчас он вместе с родственниками, которых вывезли из России, сидит «в бункере» и прячется «от наемных убийц».

29 мая в СМИ сообщалось, что в Киеве застрелили Аркадия Бабченко. На следующий день оказалось, что «убийство» журналиста было спецоперацией СБУ.