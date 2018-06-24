Бабченко посетовал на жизнь после «убийства»

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что после инсценировки его убийства он вместе с семьей вынужден прятаться, и каждый выход в город для него — это спецоперация. Об этом Бабченко рассказал на своей странице в Facebook.
«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация», — сказал он.
По его словам, у него нет планов на ближайшее будущее, и сейчас он вместе с родственниками, которых вывезли из России, сидит «в бункере» и прячется «от наемных убийц».
29 мая в СМИ сообщалось, что в Киеве застрелили Аркадия Бабченко. На следующий день оказалось, что «убийство» журналиста было спецоперацией СБУ.
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