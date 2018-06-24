Глава «Роскосмоса» рассказал о планах выйти на ежемесячные пуски с Восточного

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). «Роскосмос» рассчитывает в будущем выйти на ежемесячные пуски с космодрома Восточный. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина.
«Восточный — это наша опорная точка... Это космодром, который дает нам беспрепятственную возможность вхождения в космическое пространство с нашей национальной территории», — сказал Рогозин.
Он отметил, что раньше такого не было, потому что была полная зависимость от Байконура.
По его словам, российская сторона пересмотрит программу пусков, чтобы постепенно увеличивать их количество с Восточного».
«Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного», — заявил руководитель госкорпорации.
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