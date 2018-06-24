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Татар-информ

24 июня 2018, 16:57

Экономика и финансы

Глава «Роскосмоса» рассказал о планах выйти на ежемесячные пуски с Восточного

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Космодром Восточный дает возможность входить в космическое пространство с нашей национальной территории, отметил Дмитрий Рогозин.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). «Роскосмос» рассчитывает в будущем выйти на ежемесячные пуски с космодрома Восточный. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Восточный — это наша опорная точка... Это космодром, который дает нам беспрепятственную возможность вхождения в космическое пространство с нашей национальной территории», — сказал Рогозин.

Он отметил, что раньше такого не было, потому что была полная зависимость от Байконура.

По его словам, российская сторона пересмотрит программу пусков, чтобы постепенно увеличивать их количество с Восточного».

«Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного», — заявил руководитель госкорпорации.

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