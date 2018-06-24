Госдума ответила на обвинения Украины в «краже названия»

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что обвинения детской писательницы Ларисы Ницой в краже названия «Русь» являются безосновательными.
Калашников заявил, что уместнее сказать, что Украина «украла Киев у Руси», поскольку территория, на которой находятся Россия и Украина, именовалась в древности Киевской Русью.
Доктор исторических наук Владимир Кучкин, который руководит Центром по истории Древней Руси Института российской истории РАН, рассказал, что название «Московия», которое украинская писательница рекомендует присвоить России, использовалось иностранцами, которые приезжали в Москву, и никогда не являлось официальным термином.
Ранее сообщалось, что украинская писательница предложила переименовать Россию в Московию.
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