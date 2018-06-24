Ольга Васильева поздравила выпускников с окончанием школы на празднике «Алые паруса» в Питере

В этом году празднику петербургских выпускников исполнилось 50 лет.

(Санкт-Петербург, 24 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня состоялся праздник выпускников «Алые паруса». Гостьей мероприятия стала министр просвещения России Ольга Васильева.

Этот год для «Алых парусов» — юбилейный. Впервые праздник отметили 50 лет назад, в 1968 году. Другая особенность заключается в том, что он прошел в период проведения чемпионата мира по футболу, и стать причастными к нему смогли болельщики разных стран.

У здания Главного штаба были установлены три сцены с экранами общей площадью 130 м. На экранах транслировалось происходящее на основной площадке. Установленные на сценах огромные треугольные зеркала потребовались для создания образа парусника.

Мероприятие традиционно прошло в двух сценических зонах: на Дворцовой площади — музыкальное шоу, на Дворцовой набережной — водно-пиротехническое. Ведущими концертной программы выступили Иван Ургант и Дарья Александрова.

Официальную часть праздника открыла министр просвещения РФ Ольга Васильева, которая поздравила выпускников с важным для них событием — окончанием школы.

«Дорогие выпускники, я приветствую вас на самом романтичном празднике нашей страны и поздравляю с окончанием школы. Позади экзамены, впереди — взрослая жизнь, выбор пути, по которому вы пойдете к своей цели, — отметила она. — Вы живете в самом красивом городе мира, в городе традиций. Я очень надеюсь, что вы сохраните эти традиции. Дерзайте, идите вперед, у вас все получится».

Затем к выпускникам обратился губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. «Привет, победители. Да, именно — победители, потому что вы наследники великих мыслителей, поэтов и писателей, художников и композиторов, ученых, покорителей космоса. Вы — наследники солдат-победителей. Сегодня вы одержали свою первую победу — с успехом окончили школу. Впереди — долгая интересная дорога в большую взрослую жизнь. И я уверен, что на этом пути вас ждут новые победы, потому что в вас течет кровь наших великих предков, потому что с вами наш прекрасный город — Санкт-Петербург, наша Родина — Россия», — заявил он.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в своем выступлении заметил, что на Дворцовой площади царит «особая энергетика — молодости, надежд и великих свершений». «Вы — наследники великих побед, человеческих взлетов. Вам творить историю России. Дерзайте. И помните, что от ваших умений, навыков зависит не только ваше будущее, но родных и близких вам людей, нашего любимого города-героя, России. Мы надеемся на вас, мы верим в вас», — сказал он собравшимся.

По заверению организаторов, музыкальная программа была специально составлена для любителей всех жанров. Так, в прошедшую белую ночь на сцену вышли Мари Крайнбрери, Мальбэк и Сюзанна, Каста, Alekseev, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу и другие. Хедлайнером концерта стал рэпэр Баста. Кроме того, свои творческие номера участникам праздника подарил балет Аллы Духовой «Тодес».

Новшество этого представления — показ (в перерывах между выступлениями артистов) минифильмов, которые напоминали выпускникам о нравственных ценностях и идеалах.

Самая яркая и эффектная часть праздника — свето-пиротехническое шоу — началось в 00.40. Под сопровождение камерного хора Festino и объединенного оркестра «Струны Петербурга» Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra в небо выстреливали красочные фейерверки. В завершение под залпы салюта в акватории Невы появился главный символ праздника — бригантина под алыми парусами. Своим величием участников и гостей мероприятия поразил шведский корабль Tre Kronor.

«Алые паруса-2018» могли посетить не только питерские выпускники. По информации организаторов, ожидался приезд бывших школьников из 34 регионов России и зарубежных стран: Армении, Кипра, Молдавии, Сербии, Киргизии и Эстонии. Всего же на Дворцовой площади собралось около 80 тыс. человек, 35 тыс. из которых — выпускники петербургских школ и профессионально-технических училищ, что на 4,5 тыс. больше, чем в прошлом году.

«„Алые паруса“ — это грандиозный, представительный праздник. В этом году выпускников в Санкт-Петербурге больше, поэтому и на площади значительно больше людей, чем обычно. Примечательно, что в текущем году здесь очень много родителей», — рассказала начальник отдела образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга Нелли Симакова.