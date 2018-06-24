Асад о помощи Запада: они не дают, они только берут

Президент Сирии сказал, что страна будет полагаться только на собственные силы, и, если возникнет необходимость — на помощь друзей.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Президент Сирии Башар Асад заявил, что не нуждается в помощи Запада в восстановлении страны после войны, сообщают РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что слова некоторых западных политиков о том, что они не будут помогать Сирии при нынешнем правительстве, являются «лучшими заявлениями Запада за все время войны в Сирии».

«Мы просто не позволим им это сделать», — констатировал Асад, отметив, что Европа и США далеки от понятия «честность».

«Они не дают, они только берут», — пояснил глава Сирии.

Президент сказал, что страна будет полагаться только на собственные силы, и, если возникнет необходимость — на помощь друзей.

По мнению специалистов, на восстановление хозяйственного комплекса может уйти почти 15 лет, но Асад отметил, что «поводов для беспокойства нет».

В апреле этого года сообщалось, что сирийская сторона предоставит преференции российским компаниям, которые будут принимать участие в реконструкции страны.