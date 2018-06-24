Немецкая сборная извинилась перед шведами за свое поведение после матча

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Футбольная сборная Германии извинилась за некорректное поведение после матча, сообщает РИА Новости.
Слова извинения были опубликованы на официальной странице сборной Германиий в Twitter.
Тренерский штаб Германии признался, что игра была очень эмоциональной и в конце они продемонстрировали слишком бурную реакцию и жесты в сторону скамейки соперника.
После того, как закончился матч, главный тренер шведской команды Янне Андерссон заявил, что некоторые члены тренерского штаба соперников начали показывать разозлившие его жесты.
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