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Татар-информ

24 июня 2018, 15:16

Спорт

Немецкая сборная извинилась перед шведами за свое поведение после матча

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Главный тренер шведской команды заявил, что некоторые члены тренерского штабы соперников начали показывать разозлившие его жесты.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Футбольная сборная Германии извинилась за некорректное поведение после матча, сообщает РИА Новости.

Слова извинения были опубликованы на официальной странице сборной Германиий в Twitter. 

Тренерский штаб Германии признался, что игра была очень эмоциональной и в конце они продемонстрировали слишком бурную реакцию и жесты в сторону скамейки соперника. 

После того, как закончился матч, главный тренер шведской команды Янне Андерссон заявил, что некоторые члены тренерского штаба соперников начали показывать разозлившие его жесты.

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