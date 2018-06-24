Немецкая сборная извинилась перед шведами за свое поведение после матча

Главный тренер шведской команды заявил, что некоторые члены тренерского штабы соперников начали показывать разозлившие его жесты.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Футбольная сборная Германии извинилась за некорректное поведение после матча, сообщает РИА Новости.

Слова извинения были опубликованы на официальной странице сборной Германиий в Twitter.

Тренерский штаб Германии признался, что игра была очень эмоциональной и в конце они продемонстрировали слишком бурную реакцию и жесты в сторону скамейки соперника.

После того, как закончился матч, главный тренер шведской команды Янне Андерссон заявил, что некоторые члены тренерского штаба соперников начали показывать разозлившие его жесты.