Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в Саудовской Аравии женщины могут законно управлять автомобилем, сообщает РБК.
Сегодня вступил в законную силу указ короля, разрешающий женщинам садиться за руль автомобиля.
До этого за вождение женщин штрафовали в размере от 8 тыс. до 15 тыс. рублей.
Еще в сентябре прошлого года король страны Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, разрешающий женщинам управлять автотранспортом. После чего власти уточнили, что указ вступит в силу с 24 июня этого года.
Положительные перемены в отношении прав женщин связывают с влиянием кронпринца Мухаммежа бен Салмана, который рассказал, что считает женщин абсолютно равными мужчинам.
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