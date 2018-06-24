Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину

До этого за вождение женщин штрафовали в размере от 8 тыс. до 15 тыс. рублей.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в Саудовской Аравии женщины могут законно управлять автомобилем, сообщает РБК.

Сегодня вступил в законную силу указ короля, разрешающий женщинам садиться за руль автомобиля.

До этого за вождение женщин штрафовали в размере от 8 тыс. до 15 тыс. рублей.

Еще в сентябре прошлого года король страны Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, разрешающий женщинам управлять автотранспортом. После чего власти уточнили, что указ вступит в силу с 24 июня этого года.

Положительные перемены в отношении прав женщин связывают с влиянием кронпринца Мухаммежа бен Салмана, который рассказал, что считает женщин абсолютно равными мужчинам.