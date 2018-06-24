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Татар-информ

24 июня 2018, 17:31

Культура

На Сабантуе в Набережных Челнах концерт Элвина Грея собрал аншлаг

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Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Майдан почти хором подпевал звезде, зажигал фонарики и выкрикивал восторженные признания в адрес певца.

(Набережные Челны, 24 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в завершение национального праздника Сабантуй на майдане прошел традиционный концерт.  Площадка перед сценой была заполнена до отказа. Перед челнинцами выступили звезды татарской эстрады Анвар Нургалиев, Марат Яруллин, Лейла и Рустам Галиевы, Азат Абитов и Элвин Грей.

Оглушительными овациями поклонницы встретили популярного артиста Татарстана и Башкортостана Элвина Грея. Отметим, что он второй год подряд приезжает на челнинский Сабантуй. И каждый раз публика ждет его с нетерпением. Поклонницы певца устроили за сценой импровизированную фан-зону, где до начала и после завершения концерта певец раздавал автографы и делал селфи с фанатами.

На концерте Элвин Грей  выступал в течение часа. Среди исполненных им песен были и его хиты — «Красивая & хороший», «Уфтанма». Майдан почти хором подпевал звезде, зажигал фонарики и выкрикивал  восторженные признания в адрес певца. 

Завершился концерт  красочным салютом на ночном небе Автограда.

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На Сабантуе в Набережных Челнах концерт Элвина Грея собрал аншлаг

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