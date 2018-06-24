Матч Колумбия-Польша пройдет при температуре около 25 градусов

Гидроментцентр предупреждает, что высокие температуры могут быть опасны для организма человека.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сегодня во время матча сборных Колумбии и Польши в Казани ожидается температура почти 25 градусов, сообщает gismeteo.ru.

В течение дня будут держаться высокие температуры: от 28 до 30 градусов тепла. Все время будет дуть очень слабый ветер.

Гидрометцентр предупреждает, что высокие температуры могут быть опасны для человеческого организма и призывает воздержаться от долгих прогулок в жару.

Для людей, которые не привыкли к жаре, существует риск теплового отека и удара. Также во время высокой температуры могут начаться галлюцинации.

Чтобы не получить тепловой удар и истощение, следует носить свободную светлую одежду из натуральных тканей, надевать головной убор, а также снизить физические нагрузки до минимума.

Чтобы избежать обезвоживания организма, следует пить не менее 1,5 литров в день.

Болельщикам рекомендуется при случае теплового удара обратиться за медицинской помощью, а затем постараться охладить тело с помощью опрыскивания водой или влажных салфеток.