Матч Колумбия-Польша пройдет при температуре около 25 градусов

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сегодня во время матча сборных Колумбии и Польши в Казани ожидается температура почти 25 градусов, сообщает gismeteo.ru.
В течение дня будут держаться высокие температуры: от 28 до 30 градусов тепла. Все время будет дуть очень слабый ветер.
Гидрометцентр предупреждает, что высокие температуры могут быть опасны для человеческого организма и призывает воздержаться от долгих прогулок в жару.
Для людей, которые не привыкли к жаре, существует риск теплового отека и удара. Также во время высокой температуры могут начаться галлюцинации.
Чтобы не получить тепловой удар и истощение, следует носить свободную светлую одежду из натуральных тканей, надевать головной убор, а также снизить физические нагрузки до минимума.
Чтобы избежать обезвоживания организма, следует пить не менее 1,5 литров в день.
Болельщикам рекомендуется при случае теплового удара обратиться за медицинской помощью, а затем постараться охладить тело с помощью опрыскивания водой или влажных салфеток.
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