Татарстанские кожевенники показали мастер-класс в городском пресс-центре города Казани

Кожаные изделия Комитета по сувенирной продукции при ТПП РТ можно приобрести на Фестивале болельщиков.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Комитет по сувенирной продукции и народным художественным промыслам при Торгово-промышленной палате РТ представил свою интерактивную площадку «Кожаная мозаика от мастеров Татарстана» в пресс-центре города Казани. Журналисты из разных стран и российских регионов ознакомились с работами татарстанских кожевенникови приняли участие в мастер-классе.

На площадке татарстанские кожевенники показали различные предметы из кожи — сумки, кошельки с яркими растительными и животными орнаментами. Мастер по художественной обработке кожи Айгуль Садриева рассказала, какие материалы и инструменты используются для создания кожаной мозаики.

«Узор вырезается вот такими кусочками по лекалу, а затем сшивается. После того, как кожа сшивается, она мочится, натягивается на деревянную доску, закрепляется и сушится в течение суток. В результате получается вот такое красивое изделие», — отметила мастер.

Айгуль Садриева занимается кожаной мозаикой уже на протяжении четырех лет.

«Я окончила художественное училище им. Фешина, занимаюсь этим уже четыре года. Я очень полюбила это дело, особенно рисовать орнаменты. Чтобы их создавать, я вдохновляюсь природой. Выезжаю за город, например, делаю зарисовки, и потом рождаются вот такие вещи», — отметила Садриева.

По ее словам, работа с кожаной мозаикой является долгой и кропотливой. Чтобы сшить узор, потребуется около трех дней, а для изготовления небольшой сумочки понадобится неделя. Мастер использует несколько рабочих инструментов. Среди них — деревянный станок, иглы и шелковые нитки.

«Этого ремесла больше нигде нет в мире, есть только в нашем регионе. Оно берет свое начало еще со времен Золотой Орды», — подчеркнула Садриева.

Кожаные изделия стоят от 5 до 30 тысяч. К примеру, маленькая сумка обойдется в 4 тыс. 800 руб., а цена на сапожки в такой технике начинается от 30 тыс. рублей.

По словам мастера, изделия ручной работы покупают в том числе и иностранцы.

Продукцию можно приобрести в лавках на улице Баумана, около мечети «Аль-Марджани» и на территории Фестиваля болельщиков.

«Изделия вызывают интерес у иностранцев, когда рассказываешь, что это ручная работа, причем очень кропотливая, после этого у них сразу начинают гореть глаза», — рассказала художник.