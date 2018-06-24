Альметьевский район представил Татарстан на Сабантуе в Югре

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Фото: Пресс-служба Главы Альметьевского муниципального района РТ
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). 23 июня Альметьевский район представил Татарстан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В Сургуте, городе – побратиме Альметьевска, прошел татарский национальный праздник Сабантуй, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.
В составе альметьевской делегации присутствовали общественные деятели, известные артисты Татарстана, фольклорные, эстрадные, танцевальные, театральные коллективы, спортсмены, профессионалы сферы татарской национальной гастрономии, журналисты.
Глава Альметьевского района Айрат Хайруллин поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что у городов – побратимов Альметьевска и Сургута, очень много общего.
На площади перед театром Сургутского Государственного университета были развернуты народные подворья, где были представлены национальные ремесла. Каждый мог принять участие в национальных мастер-классах, проводимых народными умельцами. Огромный баурсак в форме нефтяной качалки стал для жителей Сургута и гостей города стал приятным и вкусным сюрпризом.
На Сабантуе прошли традиционные конкурсы, а мужчины сразились в борьбе «курэш». Победителю вручили барана. Праздник в Югре посетили 10 тысяч гостей.
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Праздник в Югре посетили 10 тысяч гостей.
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