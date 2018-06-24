Абсолютным батыром челнинского Сабантуя стал 29-летний Эльдар Хамитов

Побороться за барана и автомобиль «Лада Гранта» в финале смогли пять мастеров спорта.

(Набережные Челны, 24 июня, «Татар-информ»). На челнинском майдане состоялись традиционные состязания по национальной борьбе «курэш», сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома города.

На финальную схватку вышли лучшие борцы. В весовой категории до 70 кг победу одержал челнинец Ильшат Сибгатуллин. В весовой категории 80 кг лучшим стал челнинец Ринат Шайхетдинов. В весовой категории 90 кг победил елабужанин Ильнар Галимов. А среди борцов весом до 100 кг уверенная победа со счетом 5:0 досталась Эльдару Хамитову. Среди тяжеловесов сильнее всех оказался Ранис Гилязетдинов.

Победители в своих весовых категориях имели право сражаться за звание абсолютного батыра Сабантуя Набережных Челнов. Побороться за барана и автомобиль «Лада Гранта» вышли пять борцов. Все – мастера спорта. Абсолютным победителем челнинского Сабантуя стал 29-летний Эльдар Хамитов. Он завоевывает это звание уже третий раз.