В Зеленодольске выбрали королеву выпускного бала

Фото: Новости Зеленодольска
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Зеленодольске на общегородском выпускном балу выбрали королеву бала. За корону боролись шесть девушек, ранее прошедших отборочный тур, пишут «Новости Зеленодольска».
Выпускной проходил в формате бала Наташи Ростовой, поскольку 2018 год объявлен годом Льва Толстого. Сценарий для выпускников подготовили артисты Зеленодольского музыкального театра, где по традиции проходил праздник. Бал начался в Колонном зале, принять в нем участие могли не только выпускники школ города, но и их родители.
После вальса состоялся конкурс среди лучших выпускниц города. Девушкам предстояло не только показать свои интеллектуальные данные, но и умение двигаться на сцене и артистичность. Оригинальную визитку и плакат о Толстом подготовила девушка из гимназии № 3 Ралина Адиатуллина, покорила всех яркой красотой Алина Цветкова из школы № 11. Уверенно шла к цели Зухра Давлетшина из лицея № 1, задорной и обаятельной предстала перед зрителями Рената Зарифуллина из лицея № 14. Тонкой и глубокой натурой оказалась Ильсия Халиуллина из гимназии № 5, а Алия Шайхиева из лицея 9 продемонстрировали разные таланты.
Все девушки были достойны победы, но больше всех баллов набрала выпускница лицея № 1 Зухра Давлетшина.
Следующая новость
Десятый номер колумбийской сборной оформил две голевые передачи в матче против поляков.
Благодаря голам Мины, Фалькао и Куадрадо колумбийская команда разгромила поляков и поставила крест на их перспективах на чемпионате мира.
Матч чемпионата мира между сборными Колумбии и Польши в Казани посетили 42 тыс. 873 человека.
По предварительной версии, авария произошла из-за повреждения выключателя трансформатора.
Все девушки были достойны победы, но больше всех баллов набрала выпускница лицея № 1 Зухра Давлетшина.
Президент РТ встретился с президентом федерации футбола Венгрии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Колумбии в РФ.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.
Перед началом матча президент ФИФА встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Игра Польши со сборной Колумбии состоится сегодня в 21:00.
Возле деревни Орел на полигоне произошло возгорание твердых бытовых отходов.
Майдан почти хором подпевал звезде, зажигал фонарики и выкрикивал восторженные признания в адрес певца.
Возгорание твердых бытовых отходов произошло неподалеку от деревни Орел.
24 июняСтрасти на «Театральной»: в Набережных Челнах владельцы киосков не хотят покидать подземку на время капремонта