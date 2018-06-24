В Зеленодольске выбрали королеву выпускного бала

Все девушки были достойны победы, но больше всех баллов набрала выпускница лицея № 1 Зухра Давлетшина.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Зеленодольске на общегородском выпускном балу выбрали королеву бала. За корону боролись шесть девушек, ранее прошедших отборочный тур, пишут «Новости Зеленодольска».

Выпускной проходил в формате бала Наташи Ростовой, поскольку 2018 год объявлен годом Льва Толстого. Сценарий для выпускников подготовили артисты Зеленодольского музыкального театра, где по традиции проходил праздник. Бал начался в Колонном зале, принять в нем участие могли не только выпускники школ города, но и их родители.

После вальса состоялся конкурс среди лучших выпускниц города. Девушкам предстояло не только показать свои интеллектуальные данные, но и умение двигаться на сцене и артистичность. Оригинальную визитку и плакат о Толстом подготовила девушка из гимназии № 3 Ралина Адиатуллина, покорила всех яркой красотой Алина Цветкова из школы № 11. Уверенно шла к цели Зухра Давлетшина из лицея № 1, задорной и обаятельной предстала перед зрителями Рената Зарифуллина из лицея № 14. Тонкой и глубокой натурой оказалась Ильсия Халиуллина из гимназии № 5, а Алия Шайхиева из лицея 9 продемонстрировали разные таланты.



Все девушки были достойны победы, но больше всех баллов набрала выпускница лицея № 1 Зухра Давлетшина.