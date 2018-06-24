Более 30 тысяч гостей посетили Сабантуй на озере Лебяжье в Казани

Первые поединки за звание абсолютного батыра Сабантуя состоялись уже в 10 часов, за ними последовало театрализованное представление.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сабантуй на территории озера Светлое Лебяжье посетили более 30 тысяч горожан и гостей столицы РТ, сообщает Отдел по взаимодействию со СМИ Администрации Кировского и Московского районов.

Участники мероприятия побывали на тематических площадках, найдя для себя интересы по душе. Первые поединки за звание абсолютного батыра Сабантуя состоялись уже в 10 часов, за ними последовало театрализованное представление, повествующее легенду об озере, которое когда-то было частью большой бурной реки.

Гости города, приехавшие на Чемпионат мира по футболу, также посетили народный праздник. Компания из Колумбии с энтузиазмом приняла участие во многих состязаниях.

На главной концертной площадке Сабантуя выступили Гузель Уразова, Равиль Харисов, Айгуль Бариева, Марсель Вагизов, Ирке и многие другие.

Праздник завершился награждением абсолютного Батыра. Им стал Фирдус Зайнуллин из Зеленодольска. Победителя наградили главным призом Сабантуя – бараном.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что журналисты со всего мира погуляли на татарском Сабантуе.