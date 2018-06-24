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Татар-информ

24 июня 2018, 13:52

Политика

В Турции пройдут первые выборе после переворота 2016 года

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В связи с проведением выборов в пунктах голосования предпринимаются повышенные меры безопасности.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сегодня граждане Турции впервые после государственного переворота в 2016 году проголосуют в президентских и парламентских выборах, сообщает ТАСС.

Ранее выборы планировали провести в ноябре 2019 года, однако 18 апреля Президент Тайип Эрдоган заявил, что голосование будет проходить 24 июня.

Президент Турции и парламент будут избираться всенародным голосованием на пятилетний срок.

На пост Президента страны претендуют шесть кандидатов, среди которых и действующий президент Тайип Эрдоган. Главными фаворитами президентской гонки являются Тайип Эрдоган и Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

Нынешний глава рассчитывает на победу уже в первом туре, но некоторые центры по исследованию мнения общественности считают, что будет нужен второй тур, который будет проходить 8 июля. 

В парламентских выборах участвует девять политических партий, одна из которых решила бойкотировать выборы.

В связи с проведением выборов в пунктах голосования предпринимаются повышенные меры безопасности. Дополнительные силы были направлены на обеспечение безопасности в крупнейших турецких городах.

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