В Турции пройдут первые выборе после переворота 2016 года

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сегодня граждане Турции впервые после государственного переворота в 2016 году проголосуют в президентских и парламентских выборах, сообщает ТАСС.
Ранее выборы планировали провести в ноябре 2019 года, однако 18 апреля Президент Тайип Эрдоган заявил, что голосование будет проходить 24 июня.
Президент Турции и парламент будут избираться всенародным голосованием на пятилетний срок.
На пост Президента страны претендуют шесть кандидатов, среди которых и действующий президент Тайип Эрдоган. Главными фаворитами президентской гонки являются Тайип Эрдоган и Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).
Нынешний глава рассчитывает на победу уже в первом туре, но некоторые центры по исследованию мнения общественности считают, что будет нужен второй тур, который будет проходить 8 июля.
В парламентских выборах участвует девять политических партий, одна из которых решила бойкотировать выборы.
В связи с проведением выборов в пунктах голосования предпринимаются повышенные меры безопасности. Дополнительные силы были направлены на обеспечение безопасности в крупнейших турецких городах.
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