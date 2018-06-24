Трамп о лидере Ким Чен Ыне: У нас хорошая химия, мы хорошо ладим

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Фото: White House
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Глава США Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком», сообщает РИА Новости.
На выступлении в Лас-Вегасе Трамп заявил, что между ним и северокорейским лидером «очень хорошие отношения» и «хорошая химия».
Он рассказал, что вступил на должность в ту пору, когда было чувство, что США «начнут войну с Северной Кореей, которая могла бы унести жизни 50 миллионов людей».
«Я думаю, что мы достигли великого прогресса. И это произошло гораздо быстрее, чем кто-либо мог подумать», — уверен он.
Первая встреча в истории США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре, где лидеры стран подписали документы, согласно которым США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил согласие на денуклеаризацию страны.
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